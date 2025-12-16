Лук'ян Сопель був ученм третього класу школи №7

У Тернополі правоохоронці розпочали розслідування смерті третьокласника в медичному закладі. Про це повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко у фейсбуці у вівторок, 16 грудня. Ймовірно дитина померла від ускладнення від ГРВІ.

Про смерть третьокласника Тернопільської спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Лукʼяна Сопеля стало відомо у понеділок, 15 грудня. На офіційній сторінці навчального закладу висловили співчуття.

«Шкільна спільнота з глибоким сумом сприйняла звістку про смерть маленького хлопчика Лукʼяна Сопеля, учня 3-Б класу. Це велика трагедія та невимовний біль для родини. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким у цю важку годину», – йдеться у повідомленні.

Водночас у школі не зазначили, від чого саме помер хлопчик. Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко додав, що дитина померла у лікарні. Однак не зазначив, чи третьокласник хворів на якусь недугу, чи до його смерті призвела лікарська помилка.

«Поліція, на жаль, дізналася про трагедію не від медиків, а з інформаційного повідомлення з соцмереж. Це вже викликає запитання, на які суспільство має право отримати відповіді», – написав він.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що хлопчик помер у суботу, 13 грудня, в Тернопільській обласній дитячій лікарні. У неділю, 14 грудня, його похоронили. Попередньо, в дитини була застуда, яка дала ускладнення – запалення легень, а смерть настала від зупинки серця.

Наразі слідчі Тернопільського райуправління поліції з’ясовують усі обставини, що передували смерті хлопчика. Внесено відомості до ЄРДР за ст. 140 КК України – щодо можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками. Також у поліції наголосили, що вони повинні провести об’єктивну і неупереджену перевірку.

Новина доповнюється...

️