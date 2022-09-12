Митрополит Епіфаній особисто прибув, аби освятити наріжний камінь майбутнього собору

У Тернополі збудують кафедральний собор Православної церкви України. Його назвуть на честь святих Кирила та Мефодія. Як повідомляє прес-служба тернопільської єпархії ПЦУ, освячення наріжного каменя майбутнього храму відбулось в неділю, 11 вересня, його здійснив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Щойно ми звершили закладення наріжного каменя для побудови нового храму на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Храм, який постане, постане завдяки благословенню Божому, але через наші руки. Бо кожен з нас має можливість долучитися до такої богоугодної і великої справи – побудови храму», – зазначив митрополит Епіфаній.

Храм буде збудований на вулиці Чернівецькій. Зазначимо, що будівництво відбуватиметься на площі 576 м2. Висота собору становитиме 43 метри. Підготовчі роботи стартували 5 вересня. Додамо, що наразі невідомо, коли саме завершиться будівництво.