Справу передали до суду і найближчим часом призначать перше судове засідання, а поки що хлопець перебуває під вартою

Прокуратура передала до суду справу про зґвалтування 13-річної дівчини на березі ставка у Настасеві Тернопільської області. 17-річному обвинуваченому, який після вживання алкоголю з друзями напав та намагався зґвалтувати дівчину, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія трапилася вночі 24 липня 2021 року на березі ставка в селі Настасів. Того вечора компанія з трьох дівчат з Настасева відпочивала з трьома хлопцями, які приїхали з сусідніх сіл Лучка та Воля. Після розпиття алкогольних напоїв, найстарший, 17-річний хлопець напав на одну з 13-річних дівчат.

Постраждалу того ж вечора забрали в реанімацію Тернопільської обласної дитячої лікарні. Поліція швидко встановила, що до злочину причетний 17-річний хлопець з села Воля. А 27 липня йому в Тернопільському міськрайонному суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного мешканця Тернопільського району, що обвинувачується у зґвалтуванні 13-річної дівчини за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, що не досягла 14-річного віку). Розслідуванням встановлено, що вказана подія трапилась 24 липня 2021 року на березі місцевого ставка, де відпочивала компанія підлітків. Після вживання спиртних напоїв один з юнаків зґвалтував малолітню», — повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Прокурори обласної прокуратури підтримали обвинувальний акт. Найближчим часом буде призначене перше підготовче судове засідання. Якщо провину 17-річного хлопця у суді доведуть, то йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.