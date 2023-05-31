Родичі час від часу сварилися

У Тернополі сусід почув сварку у квартирі старенького чоловіка, зачинив помешкання, аби зловмисник не втік і викликав поліцію. З'ясувалося, що пенсіонер сварився зі своїм 58-річним племінником, а той побив його до смерті.

Увечері 28 травня до правоохоронців зателефонував чоловік і розповів, що чув сварку у сусідньому помешканні, де проживає старенький чоловік. Коли ж заглянув до квартири, то побачив, що племінник пенсіонера дуже сильно побив старого. Додзвонювач сказав, що, ймовірно, чоловік від побоїв помер, і додав, що зачинив на ключ у помешканні зловмисника, тому працівники поліції мають як найшвидше приїхати.

75-річний чоловік не міг ходити

«На місце виклику виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці, зайшовши до будинку, виявили бездиханне тіло господаря з численними тілесними ушкодженнями. Слідство з'ясувало, що близько 21:00 28 травня між чоловіками виник конфлікт. Після сварки племінник кілька разів руками та ногами вдарив свого дядька в тіло. Травми виявилися несумісними з життям», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Також поліцейські дізналися, що загиблий довго хворів, а останні роки взагалі не міг ходити. Сусід загиблого засвідчив, що родичі періодично сварилися, а тому племінник рідко навідувався до пенсіонера.

58-річного тернополянина затримали на місці злочину та вже оголосили підозру згідно зі ст. 115 КК України (умисне вбивство). Найближчим часом йому суд обере запобіжний захід.