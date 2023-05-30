Вбивця та його жертва були знайомі всього лише кілька годин

Тернопільський міськрайонний суд засудив тернополянина до 11 років позбавлення волі за жорстоке вбивство ледь знайомої йому жінки. 19-річний чоловік наніс понад 20 ударів ножем в різні частини тіла потерпілої, а через деякий час викинув її труп через вікно балкона. У 22-річної загиблої залишилася малолітня донька.

Вбивство трапилося в одному із спальних мікрорайонів Тернополя 6 грудня 2021 року. Вранці на вулиці Лозовецькій під під'їздом перехожі знайшли труп жінки з багатьма ножовими пораненнями і без верхнього одягу.

Тернопільські поліцейські по гарячих слідах затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 19-річний чоловік з колишнього Лановецького району, який півроку орендував квартиру у цьому ж під'їзді. Слідство встановило, що вбивця із 22-річною жінкою були знайомі всього кілька годин. Познайомилися напередодні на залізничному вокзалі, де загибла працювала продавцем. Чоловік запросив її на орендовану квартиру, а після суперечки наніс понад 20 ножових поранень. Після вбивства чоловік ще добу протримав тіло в квартирі на балконі, поприбирав у кухні плями крові. І навіть запрошував друзів до свого помешкання, хоча вони не знали, що за дверима балкона лежить труп. А вже на наступний день скинув тіло 22-річної жінки з вікна балкона на четвертому поверсі, її речі викинув у смітник і втік.

Під час судового засідання підозрюваний розповів, що познайомився з жінкою на вокзалі і одразу запросив її додому випити. Коли вже вони перебували в квартирі, то він помітив, що з полиці зникла його золота каблучка і почав вимагати в жінки повернути його річ. Однак вона заперечувала, що її взяла, і побігла до дверей, щоб вийти з квартири. Тоді чоловік взяв ножа і почав завдавати удари. Далі підозрюваний пам'ятає лише частину, бо ще раніше в нього діагностували епілепсію, тому в нього бувають провали в пам'яті. Чоловік додав, що добре пам'ятає, як після вбивства запросив до себе подругу і просив в неї допомоги або ж поради, що робити з тілом. Але жінка відмовилася допомагати йому і пішла геть. Також того дня до нього приходило ще двоє друзів, але в той час труп вже був на балконі, і чоловіки не знали, що він вбив людину. Як викинув тіло 22-річної жінки з вікна балкона з четвертого поверху, підозрюваний сказав, що не знає.

Тернопільський міськрайонний суд присудив чоловіку 11 років позбавлення волі за жорстоке вбивство. Також він повинен відшкодувати 2 млн гривень моральної шкоди на користь неповнолітньої дочки загиблої та її бабусі.