На місце викликали батьків юнака, але вони не приїхали

У Тернополі патрульні втретє за останні шість місяців склали протокол на нетверезого підлітка за кермом. Раніше суд вже призначав йому штраф за їзду напідпитку. Однак 30 вересня юнака знову зупинили п’яним під час комендантської години.

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У коментарі ZAXID.NET у патрульні поліції Тернопільської області розповіли, що вперше 16-річного хлопця зупинили 1 травня. Він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Наступного разу поліцейські склали на нього протокол 12 вересня.

«Суд об’єднав ці два випадки в одне провадження. Неповнолітньому тернополянину призначили штраф і заборонили сідати за кермо будь-якого автомобіля», – розповіла речниця патрульної поліції Тернопільщини Віталіна Щупляк.

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Однак, 30 вересня під час комендантської години поліцейські помітили та зупинили автомобіль Audi, йдеться у повідомленні. Перевіривши документи, правоохоронці знову виявили, що 16-річний водій сів за кермо попри заборону. Також у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці: результат – 0,46 проміле, що у два рази перевищує допустиму норму.

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На порушника склали адміністративні протоколи:

за ч. 2 ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року;

за ч. 5 ст. 126 КУпАП – керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Про інцидент сповістили батьків хлопця та ювенальних поліцейських. Його батько телефоном категорично відмовився приїжджати на місце події. Також викликали слідчо-оперативну групу через керування автомобілем попри судову заборону.