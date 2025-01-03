Це дитина з найменшою вагою, яка народилася в 2024 році

Медики Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» виходили новонароджену дівчинку вагою 430 грамів. Це найменша дитина, яка народилася в цьому медичному закладі в 2024 році. Наразі новонароджена дівчинка продовжує лікування в неонатальному центрі Львівської обласної дитячої лікарні.

Найменша жителька Тернопільщини народилася у перинатальному центрі у вересні. В коментарі ZAXID.NET завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених, лікарка Неля Субенко розповіла, що дитинку одразу помістили в реанімацію.

«Дитинка народилася на 27 тижні. В неї була дуже маленька вага – 430 грамів. Хочу сказати, що це найменша дитина в 2024 році, яка народилася в нас і яку ми виходили. За місяць нам вдалося допомогти дитятку набрати ще 300 грамів. І на початку жовтня її перевели в неонатальний центр у Львів, де дитина продовжує лікування», – повідомила Неля Скубенко.

Спеціалісти неонатального центру Львівської обласної дитячої лікарні провели вже першу операцію новонародженій і наразі дівчинка почувається добре, хоча і продовжує перебувати в реанімаційному відділенні. Також вона й надалі набирає вагу.

За словами генерального директора перинатального центру Віктора Овчарука, в 2024 році спеціалісти закладу надали допомогу понад 260 новонародженим, які народилися скоріше від зазначеного терміну і, які повинні спостерігатися лікарями у катамністичному кабінеті до трьох років.

Загалом в 2024 році в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» народилося 2076 немовлят. Це на 302 більше, ніж у 2023-му, підкреслюють у медзакладі. Серед новонароджених – 49 двієнь. Дівчаток – 1083, хлопчиків – 993.