У Тернополі увечері, 4 вересня, сталася смертельна аварія за участі мотоцикліста та легкового авто. Унаслідок ДТП загинув водій двоколісного транспорту. Причини аварії встановлюють поліцейські, відкрито кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 23:00 по вулиці Микулинецькій в обласному центрі. Про це ZAXID.NET повідомили в пресслужбі патрульної поліції Тернопільщини. Про аварію повідомив водій легкового авто – один з учасників ДТП. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що внаслідок зіткнення загинув водій мотоцикла, зазначили в поліції Тернопільщини у п’ятницю, 5 вересня.

За попередніми даними, мотоцикліст намагався обігнати автомобіль Hyundai Kona, який рухався у попутному напрямку. Однак він врізався в авто, мотоцикл занесло і водій двоколісного отримав травми, які виявилися несумісні з життям. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого мотоцикліста та його вік. Також правоохоронці більш детально з’ясовують обставини ДТП. Транспортні засоби переміщено на арештмайданчик.