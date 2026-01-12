У Тернополі поліція врятувала чотирьох дітей віком від 2 до 12 років, яких мати залишила вдома без нагляду. Про подію правоохоронців повідомила старша сестра, яка зараз проживає у Львові. Дітей тимчасово помістили в дитячий притулок. Вирішують питання про позбавлення матері батьківських прав.

До правоохоронців 11 січня зателефонувала 22-річна жителька Львова. Дівчина розповіла, що хвилюється за стан своїх молодших братів і сестри, які мешкають у Тернополі. З її слів, діти вже більше ніж добу зачинені в квартирі, а їхня мати – невідомо де, повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 12 січня.

Інформація заявниці підтвердилася – в одній з багатоповерхівок на вулиці Симоненка правоохоронці виявили зачиненими в квартирі чотирьох дітей. На виклик також прибули рятувальники. Мати – 40-річна тернополянка – понад добу була відсутня вдома. Наразі її все ще розшукують правоохоронці. Залишені без нагляду діти були налякані, їх відвезли до притулку. За неналежне виконання обов'язків щодо догляду за дітьми 40-річну тернополянку можуть позбавити батьківських прав.