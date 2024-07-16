За потреби водна поліція може працювати і на інших водоймах

У Тернополі з'явилася водна поліція. Новостворений підрозділ базується на тернопільському ставі. Правоохоронці з водної поліції мають виявляти нетверезих водіїв катерів та гідроциклів, а також шукати браконьєрів. За потреби водна поліція може працювати і на інших водоймах на території області.

Новий підрозділ створили нещодавно, повідомили ZAXID.NET в головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. Сектор водної поліції функціонує у складі Тернопільського райуправління. Наразі до нього входить четверо правоохоронців, які працюють кожен день. Для них придбали і обладнали спеціальний поліцейських катер.

Водні поліцейські на вихідні й у святкові дні патрулюватимуть тернопільский став. На водоймі курсують три теплоходи, які катають тернополян і належать комунальному підприємству. Також плаває чимало гідроциклів, малих катерів, яхт. Люди відпочивають на сапах, тренуються на байдарках.

«Кермувальники гідроциклів, катерів повинні мати посвідчення судноводія та судновий білет на плавзасіб. Водні поліцейські також уповноважені перевіряти водіїв на стан сп’яніння. У разі підтвердження факту нетверезого керування, або ж відмови від проходження освідування на порушників складатимуть адмінпротокол за ст. 130 КУпАП», – додає Володимир Івашко. Далі таких порушників доставлятимуть на берег, а судно тимчасово конфісковуватимуть.

У будні водні поліцейські виїжджатимуть на річки та водойми області, де попередньо їм повідомлятимуть про браконьєрів.

«Поліцейські проводять спільні рейди з рибоохоронним патрулем, держекоінспекцією та іншими профільними службами. Днями правоохоронці вже зафіксували кілька фактів незаконного вилову риби», – розповів начальник сектору водної поліції Тернопільського райуправління поліції Володимир Івашко.