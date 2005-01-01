У травні на Львівщині десять підприємств оштрафували за неоформлених працівників на ₴5 млн

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 14:018552

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У травні цього року керівників десяти підприємств на Львівщині оштрафували на понад 5 млн грн за неналежне оформлення трудових відносин із 45 працівниками. Вони працювали в будівництві, охоронній і виробничій сферах та торгівлі

Із частиною працівників не були укладені трудові договори, іншим платили зарплати без сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків. Таким чином роботодавці порушили вимоги абзацу другого ч.2 ст. 265 265 Кодексу законів про працю. Штраф за одного неоформленого працівника на сьогодні становить 111,69 тис. грн, повідомило Головне управління Держпраці у Львівській області.

У ході перевірок були виявлені інші порушення вимог законодавства про працю, внаслідок чого на підприємців накладені штрафи на 5,4 млн грн.

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