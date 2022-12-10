Поліція повністю перекрила рух у Дрездені

У центрі німецького Дрездена озброєний чоловік захопив заручників у торговому центрі. Поліція евакуювала відвідувачів. Німецькі ЗМІ повідомляють про загибель 70-річної жінки.

Як повідомляє DW, зловмисник перебуває у торговому центрі Altmarktgalerie у приміщенні аптеки. На місці перебуває велика кількість поліції, яка евакуювала відвідувачів центру. Попередньо відомо, що він міг взяти у заручники кілька людей.

Різдвяний ярмарок, що розташований поруч із ТРЦ, також тимчасово закрили. Поліція просить місцевих мешканців триматися подалі від місця події.

За даними місцевих ЗМІ, озброєний чоловік спочатку намагався увірватися в будівлю Radio Dresden перед тим, як направитися до торгового центру Altmarktgalerie. Він стріляв із пістолета, але нікого не поранив.

Німецька газета Bild повідомила про стрілянину і щонайменше одну загиблу людину – 70-річну жінку. Поліція наразі смерть жінки не підтверджує.

Наразі у Дрездені повністю зупинений рух.