В Івано-Франківську двоє мешканців Яремча побили 25-річного військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілого доставили до лікарні, одному з підозрюваних загрожує до 5 років ув’язнення.

Подробиці інциденту, який стався напередодні, у поліції Івано-Франківської області розповіли 12 вересня. Під час патрулювання центральної частини міста, військовослужбовці Національної гвардії України підійшли до двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих.

«Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів», – повідомили у поліції, зазначивши, що виклику на «102» після цього інциденту не надходило.

Нацгвардійці затримали правопорушників та доставили їх до районного управління поліції. Ними виявилися мешканці Яремча, віком 22 та 17 років, обидва були напідпитку. Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставили в лікарню. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 ККУ, повідомивши підозру одному із затриманих. За санкцією статті йому загрожує від 2 до 5 років ув’язнення.