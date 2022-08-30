Наразі працюють три пральні машини та три сушарки. У перспективі їхню кількість хочуть збільшити до семи

У Хмельницькому відкрили першу громадську пральню в центрі міста. Наразі там працюють три пральні машини та три сушарки. Безплатно випрати та висушити свої речі зможуть переселенці та учасники війни. Для мешканців Хмельницького послуга буде платною: по 75 грн за прання та за сушіння одягу.

Пральню відкрили у понеділок, 29 серпня, на базі комунального підприємства «Чайка» (вул. І.Франка, 28), повідомила прес-служба Хмельницької міськради. Проект реалізували завдяки співпраці міста з Міжнародною організацією з міграції. Вартість робіт з обладнання приміщення та придбання техніки становить 300 тис. грн.

Зараз тут встановлено три пральні машини та три сушарки. В подальших планах – збільшення кількості одиниць кожного виду техніки до семи.

«На цей проект залучено кошти донорів, місто своїх коштів не витрачало. Будемо вивчати попит і за потреби збільшувати кількість техніки. Проект реалізовано, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам, паралельно цими послугами зможуть користуватися і хмельничани», – розповів заступник міського голови Микола Ваврищук.

Безкоштовно випрати свої речі зможуть переселенці та учасники російсько-української війни. Для хмельничан вартість послуги становитиме 75 грн прання та 75 грн сушіння.

Скористатися послугами можна за попереднім записом за номером 096-988-77-14. У вартість входить капсула прального порошку, користування пралкою, сушаркою, кошиком для речей.

Пральня працює за таким графіком:

п’ятниця та субота з 12:00 до 20:00;

неділя з 10:00 до 20:00.

Зазначимо, що загалом у Хмельницькій області планують відкрити декілька таких пралень у дев'яти громадах області: Хмельницькій, Кам’янець-Подільській, Полонській, Шепетівській, Староушицькій, Антонінській, Старосинявській, Новоушицькій та Понінківській.