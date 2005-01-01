У центрі Львова на період свят встановили додаткові камери відеоспостереження

СуспільствоНазарій Тузяк, 22 грудня1560

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У центральній частині Львова на період свят встановлять п'ять додаткових камер відеоспостереження. Як повідомила 22 грудня прес-служба Львівської міськради, камери встановлять на просп. Свободи та на пл. Ринок.

«Ми додатково встановили три камери на проспекті Свободи. Ці камери опісля Різдвяного ярмарку, як масового довготривалого заходу, будуть зніматися. У свою чергу на площі Ринок, де працює ярмарок, ми також встановили ще дві відеокамери. Ми це робимо для того, щоб забезпечити порядок та підвищити рівень безпеки мешканців і гостів міста Львова під час новорічних і різдвяних свят», – розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Зазначимо також, що у 2018 році планують встановити камери відеоспостереження у дитсадках та школах.

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