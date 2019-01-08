У центрі Львова побили почесного консула Бельгії

Ярослав Гарцула

У Львові увечері 7 січня побили почесного консула Бельгії в Західному регіоні України Ярослава Гарцулу. Про це ZAXID.NET стало відомо із власних джерел.

Речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила, що до поліції 7 січня звернувся 62-річний львів’янин зі скаргою про те, що близько 21:00 невідомий чоловік під час конфлікту на проспекті Шевченка вдарив його.

«Поліція порушила кримінальне провадження за ч1, ст125 ККУ. Вирішують питання про призначення судово-медичної експертизи», - повідомила Світлана Добровольська. Водночас вона не уточнила чи саме Ярослав Гарцула був учасником цього конфлікту. За її словами, поліцейські також встановлюють особу нападника.

За повідомленням видання «Вести», причиною конфлікту стало те, як Ярослав Гарцула припаркував свій автомобіль.

«Під час спілкування невідомий завдав йому тілесні ушкодження, кілька разів ударивши в голову», - розповіли виданню правоохоронці.

За їх словами, згідно з попереднім діагнозом лікарів, у консула зафіксовано струс головного мозку та забій правого вуха. Після надання першої медичної допомоги, потерпілий був відпущений додому.

«Вести» також повідомляють, що поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився Бєлкін Олександр Олегович, 1976 року народження, який проживає поруч з місцем події. Свою провину він визнав. Зараз Бєлкін відпущений під підписку про невиїзд.

Ярослав Гарцула на телефонні дзвінки наразі не відповідає.