Чоловік із місця вбивства втік, його пізніше розшукали поліцейські

На Львівщині поліцейські затримали 34-річного рецидивіста, якого підозрюють у нападі на перехожих. У Шептицькому (колишній Червоноград) він напав на чоловіка та жінку та наніс їм численних ударів ножем. Від отриманих травм жінка померла у лікарні, чоловіка госпіталізували.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 27 вересня о 14:20 на проспекті Тараса Шевченка у Шептицькому. 34-річний місцевий мешканець без причини напав на незнайомих жінку та чоловіка, які сиділи на лавці, та кілька разів ударив їх ножем. Від отриманих травм 44-річна мешканка Закарпаття померла у лікарні, а 40-річний чоловік перебуває в реанімації.

Нападник з місця події втік. Пізніше його затримали поліцейські, які зʼясували, що чоловік неодноразово судимий, зокрема, й за вбивство. Слідчі повідомили йому затриманому про підозру в умисному вбивстві за ч. 2 ст. 15, п. 1 п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 ККУ. За вчинене йому загрожує довічне увʼязнення.