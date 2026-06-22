Польський рятувальний човен обстежує Віслу, 21 червня 2026 рік

Польські екстрені служби та правоохоронці розшукують 15-річного українського підлітка, який зник безвісти у річці Вісла у Варшаві. Про це повідомили інформаційні портали Wawa Hot News 24 та TVN Info.

За попередньою інформацією, інцидент трапився на правому березі Вісли перед Гданським мостом ввечері неділі, 21 червня. На березі річки відпочивали троє підлітків. У якийсь момент двоє хлопців зайшли разом у воду. Через деякий час один із них вийшов на берег, а його товариш зник під водою.

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На місці події одразу розпочалася масштабна пошуково-рятувальна операція за участі пожежних бригад з човнами, водолазів, поліцейських, екстреної бригади та гелікоптера швидкої допомоги.

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Попри багатогодинні обшуки річки та берегової лінії, 15-річного підлітка так і не знайшли. Пошуки відновили вранці понеділка, 22 червня. Обставини події з’ясовуватиме поліція.

Згідно з інформацією Wawa Hot News, усі троє підлітків, що відпочивали біля Вісли, є громадянами України.