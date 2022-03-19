Британці продовжують підтрмувати українців

У неділю, 20 березня, о 16:00 за лондонським часом у соборі святого Павла у столиці Великої Британії на знак єдності та солідарності з Україною залунають церковні дзвони. Одночасно лунатимуть дзвони у львівських храмах – це буде о 18:00 за київським часом. Про цей вияв солідарності ідеться на сайті Катедрального Собору святого апостола Павла у Лондоні.

«Ми сподіваємося, що народ України побачить запис дзвону в Лондоні та знайде втіху в цьому акті солідарності. Ми продовжуємо молитися про силу та безпеку для багатьох людей, які постраждали від конфлікту, і за мир в Україні та в усьому світі», – сказав декан собору святого Павла доктор Девід Айсон.

Участь у службі, присвяченій Україні, візьмуть делегація українських греко-католиків у Великій Британії, Єпарх Лондонської єпархії Пресвятої Родини УГКЦ єпископ Кеннет Новаковський.

12 дзвонів собору святого Павла відлиті у 1878 році і утворюють друге за величиною кільце дзвонів у світі.

Також дзвони солідарності з Україною лунатимуть у Даремському катедральному соборі у північно-східній частині Англії. Тут помоляться за мир в Україні.

Нагадаємо, 8 березня міський голова Львова Андрій Садовий закликав увесь світ щоденно о 18:00 за київським часом бити у дзвони на підтримку України.