Вулиця отримала альтернативну назву

У графстві Ессекс, Велика Британія, відкрили першу вулицю в країні, названу на честь президента України Володимира Зеленського. Відкриття відбулося у п'ятницю, 21 липня, повідомило ВВС.

П'ята авеню у британському місті Харлоу отримала офіційну назву «П’ята авеню – авеню імені Зеленського». Обидві назви будуть офіційними.

«Нове місто Харлоу постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що можна зробити – що після перемоги над Росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста», – розповів політик Роберт Халфон.

За його словами, це місто звели для багатьох сімей з Лондону, які були змушені звідти виїхати після Другої Світової війни. За час повномасштабної агресії Росії проти України мешканці Харлоу прихистили приблизно 70 українських біженців.

До слова, відкриття вулиці відбулося того ж дня, коли президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Причини звільнення достеменно невідомі, проте нещодавно Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» відповідь Зеленського на докори щодо вдячності Великій Британії від міністра оборони Бена Воллеса. Згодом Вадим Пристайко уточнив, що Воллес міг би не виносити слова у публічний простір, а особисто поспілкуватися з ним.

«Суспільне» із посиланням на оточення колишнього посла повідомило, що звільнення стало несподіваним для Пристайка. За даними джерела, Вадим Пристайко дізнався про звільнення, їдучи на відкриття вулиці на честь Володимира Зеленського.