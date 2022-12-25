Інцидент трапився пабі «Лайтхаус Інн» в селі Волласі, що неподалік Ліверпуля, близько півночі 24 грудня

У пабі в англійському графстві Мерсісайд трапилась стрілянина, внаслідок якої загинула жінка. Відомо, що убився втік із пабу на автомобілі темного кольору.

Як повідомляє Sky News. Інцидент трапився пабі «Лайтхаус Інн» в селі Волласі, що неподалік Ліверпуля, близько півночі 24 грудня. Її та ще трьох чоловіків госпіталізували до лікарні з вогнепальними пораненнями. Пізніше жінка померла в лікарні.

За фактом злочину британська поліція почала слідство.

«Жінка трагічно загинула на Різдво, в той час як кілька людей перебувають на лікуванні в лікарні. Я прошу всіх, хто був вчора ввечері в Лайтхаусі в селі Волласі, хто був свідком інциденту або має мобільний телефон чи відеозапис того, що сталося, терміново зв'язатися з нами, оскільки вони можуть володіти інформацією, яка є життєво важливою для нашого розслідування», – заявили в поліції.

За версією поліції, стрілець залишив автостоянку пабу на автомобілі темного кольору. Про убивцю наразі більше нічого не відомо.