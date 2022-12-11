57-річний чоловік роками конфліктував із мешканцями будинку, в якому жив

На півночі Рима на зборах мешканців об’єднання управителів будинку 57-річний чоловік влаштував стрілянину, врезультаті якої загинули троє людей.

Як повідомляє ANSA, інцидент трапився 11 грудня на зборах членів об’єднання Valleverde, що налічує 200 людей та управляє будинком у районі водосховища Турано. За словами його очільниці Лучіани Чіорби, один із мешканців об’єднання не хотів платити за проживання та погрожував іншим жителям. Через цей конфлікт він улаштував стрілянину.

«Члени об’єднання зупинили його, а потім ми викликали карабінерів», – розповіла Лучіана Чіорба.

На місце події прибула поліція, яка затримала 57-річного стрільця Клаудіо Кампіті. Троє жінок від вогнепальних поранень померли на місці. Ще четверо людей отримали поранення, їх госпіталізували у лікарню.

Один із членів об’єднання Valleverde розповів місцевому виданню Il Messaggero, що конфлікт між Клаудіо Кампіті та іншими членами об’єднання тривав роками. Чоловік не платив за проживання й підключення до каналізації, а у своєму блозі погрожував людям.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі анонсував скликання комітету з питань порядку та безпеки в понеділок, 12 грудня.