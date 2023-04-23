Була загроза перекидання вогню на будинок, біля якого був припаркований автомобіль (фото ДСНС)

У суботу вранці, 22 квітня, у Винниках загорівся електромобіль Nissan Leaf. Попри те, що вогонь гасили 16 пожежників, електромобіль згорів повністю, повідомила прес-служба рятувальників, додавши, що того ж дня у Стрию також згорів автомобіль – ВАЗ 2103.

Близько 10:00 ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миколайчука у Винниках. За словами свідків, горів припаркований біля будинку автомобіль.

16 пожежників гасили вогонь, який повністю охопив електромоіль (фото ДСНС)

«На момент прибуття вогнеборців до місця події автомобіль був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на будівлю біля якої був припаркований автомобіль», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогонь гасили 16 пожежників, за пів години пожежу вдалося загасити. Внаслідок пожежі автомобіль повністю знищений. До слова, того ж дня, близько 17:40 у Стрию також сталася пожежа в автомобілі. Вщент згорів ВАЗ 2103. Додамо, що внаслідок пожеж ніхто з людей не постраждав.