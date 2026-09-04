У Вінниці на військових ТЦК напала група цивліьних

У Вінниці група цивільних заблокувала автомобіль військовослужбовців ТЦК та СП і напала на них. Після нападу одного з військовослужбовців госпіталізували до лікарні. Про це у пʼятницю, 4 вересня, повідомили на фейсбук-сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що військовослужбовці одного з ТЦК та СП Вінницької області перевозили військовозобовʼязаного. Однак на виїзді з міста рух службового авто заблокували кілька цивільних машин, після чого їхні водії та пасажири напали на військовослужбовців.

«З транспортних засобів вийшла група осіб, які витягнули одного з військовослужбовців та завдали йому значних тілесних ушкоджень. Наразі постраждалий перебуває в закладі медичної допомоги, стан здоров'я оцінюється як задовільний», – йдеться у повідомленні Вінницького обласного ТЦК та СП.

У ТЦК наголошують, що інші військові групи оповіщення – бійці, які добровільно мобілізувалися до Збройних сил та брали участь у бойових діях у 2023-2025 роках. На місце інциденту прибули правоохоронці.

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«Кожен винний буде притягнутий до відповідальності та понесе покарання відповідно до вимог чинного законодавства. Наголошуємо, будь-яке застосування сили, погроз, насильства чи перешкоджання законній діяльності військовослужбовців є неприпустимим!», – наголосили у ТЦК.

Поліція поки що не коментувала подію.

Нагадаємо, 20 серпня у Луцьку група людей напала на військовослужбовців ТЦК та розбила їхній службовий автомобіль. Нападники пошкодили вікна та фари авто, а також усі чотири шини. Крім того, з машини зникли радіостанція, бодікамера та ключі. Внаслідок сутички постраждали двоє військових.