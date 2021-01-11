На території дитячого садка працюють слідчі та вибухотехніки

У понеділок, 11 січня, у Вінниці на території дитячого садка стався вибух, троє дітей постраждали, повідомив Укрінформ. Вибух стався близько 12:20, коли діти гуляли на дитячому майданчику на території садочка №7, що на бульварі Свободи. За інформацією поліції здетонувала саморобна петарда.

У прес-службі Вінницької поліції повідомили, що зараз на місці працюють слідчі-криміналісти. «Від медсестри вінницького ДНЗ№7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти», – йдеться у повідомленні. За інформацією поліції здетонувала саморобна петарда.

Діти гралися саморобною петардою, яку знайшли на території садка (фото поліції)

Також у поліції повідомили, що постаждали двоє 6-річних хлопчиків та 5-річна дівчинка.

На місцевому сайті новин Вінниця.Info повідомляють, що вихователька розповіла батькам, що пристрій який вибухнув, був схожий на іграшку, а саме на м'ячик-стрибунець. За словами виховательки, діти взяли цей пристрій на гірку.

«Вони взяли його на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно, чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно вибухнуло. Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. То якийсь саморобний пристрій. То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як попригунчик», – розповіла журналістам вихователька.

Завідувачка садка, де стався вибух, Олена Просєкова повідомила, що дітей не госпіталізовували. Їх вже оглянули медики, а батьки забрали додому.

Поліція встановлює як вибухівка потрапила на територію дитсадка.