Посадовця ТЦК загрожує до 10 років позбавлення волі

У Вінниці поліцейські разом зі співробітниками СБУ затримали посадовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції та СБУ.

За даними слідчих, військовослужбовець ТЦК т обіцяв внести неправдиву інформацію про чотирьох чоловіків до баз даних. Неправдиві відомості мали бути підставою для оформлення військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації. За таку послугу посадовець ТЦК вимагав 16 тис. доларів з усіх чотирьох чоловіків.

Крім того, за даними поліції, військовий за 600 доларів продавав людям призовного віку частково заповнені бланки повісток, аби ті пред'являли їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації. Клієнтів посадовець ТЦК підшукував серед своїх знайомих.

Поліцейські та співробітники СБУ затримали посадовця ТЦК під час отримання грошей від ухилянтів. У затриманого під час обшуку виявили мобільні телефони, у яких міститься інформація, що доказує його протиправну діяльність. Також у нього виявили гроші, які він, ймовірно, заробив на ухилянтах.

Військовому повідомили про підозру в одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років та конфіскація майна. Також, якщо провину військового доведуть, його позбавлять права обіймати певні посади строком на три роки. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.