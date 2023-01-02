На підлозі храму сліди крові священика, якого злочинець ножем вдарив у горло

Вранці понеділка, 2 січня, у храмі Покрови Божої Матері у Вінниці невідомий чоловік напав на священика. Злочинець завдав священику удар ножем у горло, поліції вдалося затримати нападника вистреливши йому в ноги, повідомила Вінницька єпархія УПЦ МП.

Інцидент трапився у церкві, що належить до Московського патріархату. Близько 9 години ранку, як повідомляють церковники, невідомий напав на клірика єпархії, протоієрея Антонія Ковтонюка.

«Нападником був невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все перевертати. Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священик відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священику горло», – йдеться у повідомленні Вінницької єпархії УПЦ МП.

На місце злочину прибула поліція. Злочинець чинив опір при затриманні, тому поліцейські застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали. Наразі тривають слідчі дії. Священик вже прооперований, він перебуває у реанімації.