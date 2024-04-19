Надія Банах у різний час очолювала три райони Львова

У п’ятницю, 19 квітня, у віці 55 років після важкої хвороби померла колишня голова трьох районних адміністрацій Львова, заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Банах. Про це повідомили у львівській мерії.

«Пані Надія була професіоналом свої справи і пройшла всі щаблі в кар’єрі – від працівника ЛКП до керівника районів. І на всіх посадах вона якісно, віддано, фахово працювала для громади міста. Працюючи головою Залізничної адміністрації і головою Шевченківської – вивела ці райони на високий рівень. Багато людей вдячні їй за роботу. Світла їй памʼять», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Надія Банах з 1993 року очолювала комунальне підприємство «Цитадель-центр». А згодом у різні періоди була керівницею Залізничної, Шевченківської райадміністрацій та у 2023-2024 роках – Франківської РА. З кінця січня цього року переведена на посаду заступниці директора департаменту житлово-комунального господарства.