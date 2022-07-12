У Львівській ОВА відбулася нарада щодо створення консультаційно-координаційних центрів для переселенців

У семи районах Львівщини відкриють консультаційно-координаційні центри для допомоги вимушеним переселенцям. Такі центри повинні об’єднати зусилля волонтерських організацій, фондів та органів влади. У Львові офіс для надання послуг переселенцям відкрили ще в середині червня.

«Сьогодні у Львівській обласній державній адміністрації вперше засідала робоча група щодо створення таких центрів при районних військових адміністраціях. Дякую за конструктивний діалог», – повідомив увечері вівторка, 12 липня, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

За його словами, у районних консультаційно-координаційних центрах люди, які вимушено стали переселенцями через воєнні дії Росії проти України, зможуть отримати юридичний супровід та психологічну підтримку. Також у центрах фахівці із різних сфер безкоштовно надаватимуть консультації.

Створення консультаційно-координаційних центрів у районах Львівщини має налагодити комунікацію між органами та організаціями, які допомагають ВПО, об’єднати послуги від грантових програм та інших проектів, і вирішувати потреби переселенців швидше.