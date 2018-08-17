У Залізничному районі Львова за два тижні викрали 8 ліфтових котушок

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Через крадіїв ліфтових котушок потерпає Залізничний район Львова. Особливо вони активізувалися за останній місяць. Шукачі цінних металів завдають чималої шкоди комунальникам та найголовніше ‒ мешканцям багатоповерхівок.

Злодюжок не зупиняють ані замки, ані ґрати на дверях машинного відділення, до якого мають доступ лише технічні працівники. Решітки виламують, а подекуди і ріжуть болгаркою.

«Зараз протягом двох тижнів масові крадіжки, вкрали вісім котушок. Це, звичайно, наносить великі збитки ЛКП, були випадки, що після цього згоріли два двигуни ‒ це ще більші втрати», ‒ каже директор ЛКП «Скнилівок» Олег Стрийняк.

Вартість однієї котушки від двох тисяч гривень, якщо внаслідок крадіжки згорить двигун ‒ це ще шість тисяч. А за моток дроту із котушки вандали зароблять приблизно 200 гривень. Та збитки не лише матеріальні. «Є діти маленькі, візочки. Незручно, а що робити? Я прийшла, ліфт не робить, а я несу 2 сумки, таких по 20 кг, то спробуй піднятися», ‒ скаржиться мешканка.

«Я таксую уночі, поїхав на замовлення, була година друга, виїхав, ліфт ще працював, сьома година приходжу: повно народу зібралося, ліфт не працює, поліція», ‒ розповідає мешканець.

З початку року у Залізничному районі викрали 17 котушок. Загалом у місті ‒ 28.

«Ми завжди викликаємо поліцію, поліція працює по цьому, були напрацювання в нас з райвідділом, коли зловили в нас у районі злодія і виявили в нього близько 20 вже болванок без міді в підвалі», ‒ пояснив начальник відділу житлового господарства Залізничної РА Сергій Пищула.

Наразі у Залізничному райвідділі підтвердили: до них надійшло 7 офіційних заяв про викрадення котушок. Зараз тривають досудові розслідування. Винуватців шукають.