У Запоріжжі жінка викинула з вікна власну доньку

У Запоріжжі жінка викинула з вікна девʼятого поверху власну восьмирічну доньку, а потім стрибнула слідом за нею. Про це у понеділок, 19 січня, повідомили у Нацполіції Запорізької області.

Близько 09:40 лікарі швидкої допомоги сповістили правоохоронці про подію. Вказується, що жінка та дитини вижили, їх з травмами госпіталізували до лікарні. Поліцейські зʼясовують обставини інциденту.

У коментарі для «Суспільного» директорка лікарні Ірина Кулеш розповіла, що постраждала дитина перебуває у вкрай важкому стані.

«Поєднана травма, тупа травма живота та грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом лівого плеча, забій м'яких тканин лівої кінцівки, переохолодження. Дитина зараз в операційній, проводяться оперативні втручання», – цитує «Суспільне» Ірину Кулеш.

Наразі слідчі визначаються з правовою кваліфікацією події.

Нагадаємо, 14 січня поліція повідомила про викриття жительки Запоріжжя, яка продала закарпатці свою одномісячну доньку. Правоохоронці вилучили дитину та оголосили її матері підозру у торгівлі людьми. Їй загрожує до 15 років увʼязнення.