Наразі інформацію про постраждалих уточнюють

На хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи Запорізької області виникла пожежа. Загорання виникло у складських приміщеннях. Наразі інформацію про постраждалих уточнюють. Про це у четвер увечері, 16 червня, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи Запорізької області. Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає», – повідомили у Запорізькій ОВА.

Загорання виникло у складських приміщення (фото Запорізької ОВА)

Наразі дані щодо постраждалих уточнюють. Також наразі не повідомляють причини займання.

На місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання складських приміщень на площі 600 кв м.