Протяжність антидронового тунелю на Оріхівській трасі складає 6,5 км

У Запорізькій області почали зводити спеціальні антидронові тунелі для захисту від російських безпілотників. Перший тунель збудували на Оріхівській трасі – одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків. Про це у середу, 23 липня, на брифінгу повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Протяжність антидронового тунелю на Оріхівській трасі складає 6,5 км.

«Ми побудували першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі – її протяжність 6,5 км. Це лише початок. У нас амбітний план – понад 200 км захищених шляхів у межах області. Найближчими днями планую зустріч із міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення реалізації цього проєкту», – розповів Федоров.

Тунелі зводять за гроші Спільного оборонного фонду. На будівництві були залучені військові, зокрема бійці однієї з запорізьких бригад.

Відзначають, що антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. Тоді як для цивільних це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

Тоді як 11 липня стало відомо, що у Києві запустять повноцінну систему перехоплення російських БпЛА за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.