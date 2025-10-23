У застосунку Армія+ запрацювала функція, за допомогою якої українські військові можуть подати рапорт про зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією. Раніше переведення було можливе лише між підрозділами ЗСУ. Про запуск нової функції повідомило Міністерство оборони України, у четвер, 23 жовтня.

«Військові отримують можливість змінювати місце служби швидко і зручно. Цифровий шлях погодження через Армія+ створює прозорий механізм, який виключає затягування чи ігнорування рішень», – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Подати рапорт у додатку Армія+ можна у розділі «Зміна місця служби». Після необхідно обрати напрямок переведення: зі ЗСУ в НГУ або навпаки. До рапорту потрібно додати копію військового квитка або посвідчення офіцера (усі сторінки з записами) та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення.

Схема подання рапорту про переведення у додатку Армія+. Джерело Міноборони

Для позитивної відповіді кадровий центр ЗСУ чи НГУ звертається до командира частини, в якій проходить службу боєць. Після цього командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Кадрові органи проводять перевірку протягом семи днів.

У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець для прикладу, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням.

У випадку позитивної відповіді переведення бійця відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, після чого військовому надходить сповіщення у застосунок з номером наказу про переведення.