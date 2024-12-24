У застосунку «Армія+» з'явилася нова програма для військових

У застосунку «Армія+» з’явилася нова програма «Плюси» для військових. У межах цієї програми військовослужбовці можуть отримати низку переваг у повсякденному житті. Йдеться, зокрема, про знижки та пріоритет на бронювання квитків. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами Рустема Умєрова, програму створили у співпраці з українським бізнесом. До спеціальних пропозицій на товари та послуги вже отримали доступ 500 тис. користувачів застосунку.

Наразі у «Армія+» для військовослужбовців доступний спеціальний резерв квитків в «Укрзалізниця». Також бійці можуть отримати знижки на пальне та 30% на меню АЗК «Укрнафти».

«До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв – від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів», – розповів Рустем Умєров.

Вже зараз спеціальними пропозиціями можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спецслужби транспорту. Згодом доступ відкриють для всіх Сил оборони України.

Рустем Умєров закликав український бізнес долучитися до програми. Це можна зробити за посиланням.

Нагадаємо, 15 листопада у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подати рапорт про переведення в іншу частину. З 15 грудня така функція стала доступна і для військових Нацгвардії.