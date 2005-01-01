У Жовківському районі судитимуть 24-річного призовника, який ухилився від військової служби

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:444591

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На Львівщині судитимуть 24-річного юнака, якого обвинувачують в ухиленні від призову на строкову військову службу.

Слідчі територіального відділення поліції завершили досудове розслідування і скерували на розгляд Жовківського районного суду, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Згідно з повідомленням, хлопець пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для служби. Але, отримавши повістку, до військкомату він не з’явився.

Його дії кваліфіковано за ст.335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу). За це загрожує обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, під час весняного призову на Львівщині для служби в армії обрали 770 новобранців. Найбільше призовників – з Городоцького, Жовківського та Сокальського районів. А ось недобрали юнаків у Старосамбірському та Золочівському районах і в Червонограді.

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