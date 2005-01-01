У Золочівському районі затримали викрадачів авто, які від серпня перебували у розшуку

Поліція затримала двох викрадачів авто із Золочівського району, які від серпня перебували у розшуку. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

За інформацією відділу комунікації поліції Львівської області, 6 серпня зловмисники вкрали автомобіль «ВАЗ 21063». Його вартість оцінили у 32 400 гривень.

Правоохоронці встановили, що викрадачами є 18-річний та 22-річний мешканці одного із сіл району. Вони розібрали автомобіль на запчастини. Весь цей час злодії переховувалися від слідства і були оголошені в розшук.

Їх затримали і обрали запобіжні заходи: одному ‒ тримання під вартою, іншому ‒ цілодобовий домашній арешт.

За ч.2 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) двом чоловікам загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Розслідування в межах кримінального провадження завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.