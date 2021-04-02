55 шкіл Львівщини отримали сучасне обладнання для навчальних кабінетів фізики, хімії та географії. Поставку обладнання здійснила компанія «ЕНСОФ», яка є лідером українського ринку з виробництва та розробки наборів для вивчення природничих наук.

Поставка сучасного обладнання для отримання якісної освіти стала можливою завдяки тендерній процедурі, яку торік оголосив департамент освіти та науки Львівської ОДА. Участь у тендері взяла провідна українська компанія на ринку освіти з розробки та виробництва наборів для вивчення природничих наук «ЕНСОФ», яка запропонувала найнижчу ціну у 53 мільйони гривень. Утім після того, як компанія виграла тендер, ціна обладнання була знижена, і склала близько 42 мільйонів гривень, таким чином бюджет області заощадив близько 10 млн.

Наразі компанія «ЕНСОФ» здійснила поставку обладнання для вивчення природничих наук, а саме обладнання для навчальних кабінетів фізики, хімії та географії до 55 закладів загальної середньої освіти Львова, яке може використовуватися під часу років для здобуття якісної освіти. Зокрема, йдеться про дидактичні матеріали, оздоблення для виконання лабораторних робіт та сучасні цифрові STEM-лабораторії.