Угорщина відмовилася від розміщення додаткових військ НАТО
МЗС Угорщини переконане, що країна сама може гарантувати собі безпеку
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не підтримує ідею США про розміщення на своїй території додаткових сил НАТО. Про це повідомляє Еuronews.
Глава МЗС зазначив, що у країні не бачать в цьому сенсу.
«Ні, ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що ми вже маємо війська НАТО на території країни – це угорська армія та збройні сили Угорщини, які знаходяться у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тож додаткові війська на території Угорщини нам не потрібні», – заявив Сійярто.
Нагадаємо, 2 лютого в Пентагоні підтвердили, що США найближчим часом своїми силами посилять східний фланг НАТО.
Вашингтон перемістить в Румунію тисячу солдатів з Німеччини, а після цього відправить ще дві тисячі військових із США у Німеччину та Польщу.
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