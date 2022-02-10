Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не підтримує ідею США про розміщення на своїй території додаткових сил НАТО. Про це повідомляє Еuronews.

Глава МЗС зазначив, що у країні не бачать в цьому сенсу.

«Ні, ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що ми вже маємо війська НАТО на території країни – це угорська армія та збройні сили Угорщини, які знаходяться у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тож додаткові війська на території Угорщини нам не потрібні», – заявив Сійярто.

Нагадаємо, 2 лютого в Пентагоні підтвердили, що США найближчим часом своїми силами посилять східний фланг НАТО.

Вашингтон перемістить в Румунію тисячу солдатів з Німеччини, а після цього відправить ще дві тисячі військових із США у Німеччину та Польщу.