Нарада щодо створення «стіни дронів» відбудеться 26 вересня

Європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс скликав країни ЄС на нараду щодо створення «стіни дронів» для захисту східного кордону Європи. Водночас на обговорення не запросили Угорщину та Словаччину, повідомив «Європейській правді» речник Європейської комісії Тома Реньє у понеділок, 22 вересня.

За словами посадовця, ні Угорщина, ні Словаччина не будуть присутні на нараді про «стіну дронів», яку планує створити ЄС на тлі порушень повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Він зазначив, що країни не долучаться до початкового етапу обговорень.

Тома Реньє додав, що нарада відбудеться у форматі відеоконференції у п’ятницю, 26 вересня. На обговоренні будуть присутні сім країн, розташовані на сході Європи:

Естонія,

Латвія,

Литва,

Фінляндія,

Польща,

Румунія,

Болгарія.

Крім того, ЄС надіслав запрошення долучитися до конференції й Україну.

«Що саме буде обговорюватися – країни-члени, звичайно, залишаються у керівній ролі. Ми дізнаємося, який у них інтерес, чим ми можемо їм допомогти, які в них спроможності та які потреби, і вже на основі цього обговорення ухвалимо рішення щодо потенційних наступних кроків – у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами», – повідомив речник Європейської комісії.

Зазначається, що нарада відбудеться на тлі заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якій вона наголосила на необхідності створити «стіну дронів». Про це фон дер Ляєн заявила після вторгнення російських безпілотників у повітряні простори Польщі та Румунії.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території України та Білорусі. Зазначається, що з 19 зафіксованих над Польщею безпілотників вдалося збити лише кілька.

18 вересня Латвія повідомила, що виявила частину російського дрона на пляжі у західній частині країни. До того країна слідом за Польщею на тиждень закрила повітряний простір на східному кордоні. Таке ж рішення ухвалила й Естонія.