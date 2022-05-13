Україна має два невирішені питання з постачанням зброї з-за кордону

Останнім часом ситуація з постачанням в Україну західного озброєння помітно поліпшилася, проте два великі питання все ще залишаються відкритими. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях саміту G7 на рівні міністрів у п’ятницю, 13 травня.

Кулеба, якого цитує агенція УНН, зазначив, що «ситуація з постачанням зброї значно покращилася». За його словами, американські та європейські гаубиці «дуже допомагають» українським воїнам.

«Два великі питання, які необхідно вирішити з військової точки зору, це постачання систем залпового вогню – це велике завдання, і ми ведемо переговори з різними партнерами, включаючи G7, про те, як їх отримати. Нам сказали, що ми їх отримаємо, але поки що у нас їх немає, це пробіл, який необхідно заповнити», – заявив Кулеба.

За його словами, друга прогалина залишається відкритою – це військово-повітряні сили.

«Це стало дуже галасливою історією за останні 2,5 місяці, і вона все ще залишається невирішеною. Ми продовжуватимемо вирішувати це питання. Але на відміну від РСЗВ, я не бачу негайного рішення», – додав Кулеба.

Нагадаємо, Україна від початку війни просить у партнерів надати бойові літаки для захисту від російської агресії та системи протиповітряної оборони. Однак досі Україні в літаках відмовляли, тоді як системи ППО з-за кордону Україна отримала майже через півтора місяця після повномасштабного російського вторгнення.