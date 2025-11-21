Христина Гайовишин озвучила «червоні лінії» України у переговорах щодо миру

Україна під час засідання Ради безпеки ООН назвала свої «червоні лінії» у мирних переговорах. Українські принципи озвучила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Про це йдеться у повідомленні представництва України.

Христина Гайовишин наголосила, що Україна погоджується працювати над мирним планом, який отримала від США, й від початку війни прагне її припинення. Однак, наголосила дипломатка, червоні лінії України є непохитними. Вана наголосила, що Україна ніколи не визнаватиме окуповані території частиною Росії, оскільки «наша земля не продається».

Крім того, Україна не погоджуватиметься на обмеження права на самооборону й скорочення чисельності своєї армії. Також Україна планує зберегти право обирати альянси, до яких хоче приєднатись. Христина Гайовишин вкотре підкреслила, що перемовини щодо України не можуть відбуватися без її участі. Також заступниця постпреда при ООН наголосила, що Україна не погоджуватиметься на вимоги Росії, що підривають її ідентичність. Йдеться, зокрема, про вимогу щодо статусу російської мови в Україні.

«По-друге – підтримка України є незамінною. Мир вимагає посилення безпеки та сталої фінансової допомоги Україні. Посилення обороноздатності України – це не ескалація. Це єдиний шлях до того, щоб змусити Росію конструктивно брати участь у міжнародних мирних зусиллях. Ця підтримка – це інвестиція в міжнародний порядок, заснований на правилах, і глобальний мир. По-третє – кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити непохитним і узгодженим тиском», – наголосила Христина Гайовишин.

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що США передали Володимиру Зеленському план, який має наблизити завершення війни Росії проти України. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова «до конструктивної, чесної та оперативної роботи».

За даними Axios, документ з 28 пунктів передбачає надання Україні гарантій безпеки на зразок п’ятої статті НАТО, за якими будь-який напад на Київ вважатиметься загрозою для всієї трансатлантичної спільноти.

Водночас мирний план вимагає від України територіальних поступок. Йдеться й про ті території, які не перебувають під російською окупацією. Крім того, документ гарантує Росії зняття санкцій та відмову від переслідування за воєнні злочини, вчинені проти України. Також Київ має погодитися на замороження лінії боєзіткнення на Запоріжжі та Херсонщині, обмеження чисельності ЗСУ до 600 тис. військових та заборону розміщення військ НАТО на території України.