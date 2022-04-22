У Пентагоні заявили, що зараз Україна на полі бою має більшу кількість боєздатних танків, ніж Росія. Про це повідомляє Washington Post.

Інформація про те, скільки у сторін було танків спочатку, відрізняється в залежності від джерела.

Загальна чисельність військ Росії на початок вторгнення оцінювалася в 120 батальйонних тактичних груп. Теоретично кожна така група включає одну-дві танкових роти. У кожній роті 10 танків, що дає від 1200 до 2400 танків на початку конфлікту.

Кількість танків в України була у діапазоні від 800 до 2600. Зараз же актуальні цифри встановити важко, але Пентагон переконує, що танкові війська України на полі бою наразі є чисельнішими, оскільки втрати РФ є величезними.

За даними розвідки, для відновлення бойових можливостей ЗС РФ дедалі частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка тривалий час (з 1970-х років) перебувала на базах зберігання.