США підготували до відправки в Україну останній транш оборонної допомоги на загальну суму 60 млн доларів. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі, пише «Укрінформ».

«Я думаю, ви знаєте, що президент Байден затвердив пакет оборонної допомоги для України в розмірі 60 мільйонів. Останні елементи цієї допомоги будуть доправлені в Україну цього тижня», – зазначив офіційний представник оборонного відомства США.

На прохання уточнити, що включатиме цей пакет, Кірбі пояснив, що йдеться, зокрема, про стрілецьку зброю та боєприпаси.

Він підкреслив, що таким чином Сполучені Штати посилюють оборонні можливості українського війська.

Нагадаємо, що під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона адміністрація США оголосила про виділення додаткового пакета оборонної підтримки для України. Крім того, сторони уклали Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.