Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann

Танки Leopard 2, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доправлені в Україну до кінця березня. Йдеться про 21 танк на додачу до 10, про передачу яких напередодні заявила Польща. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, пише Spiegel.

«Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця», – сказав Пісторіус в на зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт.

24 лютого 2023 міністр оборони Польщі Блащак заявив, що 4 польські танки Leopard вже перебувають в Україні. Ще 10 прибудуть до кінця місяця.

Крім того, Варшава надасть Україні ще 60 танків PT-91 Twardy. Таким чином, загальна кількість танків, яку Польща надасть Україні, перевищить 300, адже раніше Україна отримала від неї 250 танків Т-72.

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Танки перебувають на озброєнні 13 країн, зокрема, Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Для їх реекспорту потрібн дозвіл Німеччини.

Всього було випущено 3200 танків цієї моделі. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.

Основним бронезахистом танку Leopard 2 є композитна броня. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Борти прикриті протикумулятивними екранами. Фронтальна третина корпусу прикрита важкими балістичним екранами, а інша частина гумовими екранами посиленими сталлю. Для збільшення захисту від мін, підлога з боків має нахил у 45° і посилена гофром. Екіпаж також захищено від ядерної, біологічної і хімічної загрози, завдяки системі надлишкового тиску Dräger.

Загальні технічні характеристики Leopard 2:

екіпаж – 4 людини;

двигун – турбований дизель 1500 к.с;

вага – 55 т;

максимальна швидкість – 68 км/год;

швидкість заднього ходу – до 31 км/год.

Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall, така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Боєзапас гармати складається з 27 снарядів які зберігаються у спеціальному магазині у носовій частині корпусу, додаткові 15 снарядів зберігаються у кормі башти. Leopard 2 також оснащено двома кулеметами, один з них спарений, а інший встановлено для ведення зенітного вогню.

На борту перебувають 4750 набоїв до кулемету. Комбінована система дозволяє танку Leopard 2 атакувати цілі, що рухаються на відстані 5000 метрів рухаючись по пересічній місцевості.