Вміст пакета допомоги не розкривається з міркувань безпеки

Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги вартістю 190 млн євро. Пакет став 22-м за час повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомили у прес-службі міністерства оборони Фінляндії у п’ятницю, 9 лютого.

З міркувань безпеки Міноборони Фінляндії не озвучило вміст пакета допомоги. Водночас у прес-службі фінського Міноборони повідомили, що для закупівлі озброєння, що входить до військового пакету допомоги, виділили додаткові 30 млн євро. За ці кошти Міноборони закупило продукцію фінського виробництва.

«У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів», – повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Фінський міністр оборони додав, що наразі країна готує довгостроковий план підтримки України. Окрім того, Фінляндія візьме участь в артилерійських і розмінних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія передала оборонних матеріалів на 1,8 млрд євро. Раніше країна передавала Україні боєприпаси, танки для розмінування Leopard 2R, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.