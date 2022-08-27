Велика Британія надасть шість підводних безпілотників для розмінування українських прибережних вод

Велика Британія надасть Україні шість підводних безпілотників для розмінування берегової лінії. Також для українців проведуть у Британії навчання, як використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.

В Міноборони Британії розповіли, що в Україну відправлять шість автономних мінно-пошукових машин. Три з них будуть надані зі складів Великої Британії, ще три «будуть придбані у промисловості».

«Автономні апарати можуть виявляти, локалізувати та ідентифікувати міни за допомогою набору датчиків, щоб ВМС України могли їх знищити», – зазначено у повідомленні Міноборони Британії від 27 серпня.

Також зазначається, що впродовж найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС України пройдуть навчання з користування безпілотниками. Навчання вже стартували. Тритижневі навчальні курси разом із 6-им флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту з питань занурення та використання загроз. Вони проводитимуть навчання на морі, щоби керувати суднами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, щоб ідентифікувати макети мін.

У Міноборони також зазначили, що морські міни, які були залишені російськими військами вздовж узбережжя України, продовжують перешкоджати безпечному вивезенню продовольства з українських портів.

«Ці життєво важливі обладнання та підготовка допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допомагаючи налагодити постачання зерна до решти світу та підтримуючи Збройні сили України, які прагнуть захистити своє узбережжя та порти», – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

ЛЗазначається, що легкий автономний безпілотник призначений для використання на мілководних узбережжях. Він ефективно працює на глибині до 100 м. Він може виявляти, локалізувати та ідентифікувати міни за допомогою набору датчиків.

Нагадаємо, у День Незалежності Борис Джонсон вже втретє з початку повномасштабного російського вторгнення відвідав Київ. Він анонсував масштабний пакет військової допомоги Україні на 54 мільйони фунтів стерлінгів.