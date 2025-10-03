Військовий зник безвісти у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя

Під час обміну в четвер, 2 жовтня, з російського полону повернувся мешканець Рогатинської громади Володимир Пугач. 29-річний військовий зник безвісти у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя.

Про повернення прикарпатця повідомили у Рогатинській громаді 3 жовтня.

«Добра звістка для родини – на свободу повернувся Володимир Пугач. Одружившись, Володимир проживав у Львівській області. У селі на нього чекає бабуся, сестри, родина, які весь цей час жили в очікуванні, з вірою в порятунок рідної людини», – зазначили в громаді.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, Володимир Пугач зник безвісти 12 квітня 2022 року у Маріуполі.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими 2 жовтня в Україну повернулися 185 військових і 20 цивільних. Серед звільнених, військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували у полоні ще з 2022 року.