До України з окупації повернули шістьох дітей

До України з тимчасово окупованих Росією територій повернули шістьох дітей та їхніх батьків. Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Евакуювали родини з окупованої частини Херсонської області. Разом з батьками на підконтрольну Україні територію евакуювали шістьох дітей – два хлопчики та чотири дівчинки, віком від 2 місяців до 16 років.

«Дорослим і малечі довелося пройти жахи російської окупації. Вони боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань», – розповів Олександр Прокудін.

Наразі батьки та діти перебувають у безпеці. Їм надають необхідну допомогу.

Поверненням дітей займався Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, 13 серпня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що до України з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернули шістьох дітей разом із батьками.