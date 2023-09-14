Всіх дітей повернули з тимчасової окупації за сприяння низки організацій

Україна повернула з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області 11 дітей. З початку 2023 року країна змогла повернути 112 дітей Херсонщини, повідомили у четвер, 14 вересня, у прес-службі Херсонської ОВА.

За даними ОВА, до рятувальної місії долучилася благодійна організація Save Ukraine, Офіс омбудсмена, Мінреінтеграції та організація «Українська мережа за права дитини». Окрім того, до повернення дітей долучилися органи опіки та піклування і служби у справах дітей.

«Серед дітлахів двоє позбавлені батьківського піклування, інші девʼятеро – мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки», – повідомили у прес-службі Херсонської ОВА.

Усього з початку року на підконтрольну територію Херсонщини вдалося повернути 112 дітей з окупації.

Як інформував ZAXID.NET, 12 вересня організація Save Ukraine змогла повернути ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій. Загалом благодійна організація повернула 176 дітей, виконавши 11 місій. Ще трьох дітей Україна повернула 13 вересня. Усі діти вже зустрілися зі своїми рідними.